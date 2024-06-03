İller arası yer değiştirme takvimi 2024 yılında bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği önemli bir konu. Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları için başvuru ekranının açılması veya başvuruların başlaması, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında belirlenen takvime göre gerçekleşir. İL DIŞI BAŞVURU EKRANI! Öğretmen il dışı atama başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

İL DIŞI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Geçtiğimiz günlerde, 2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi paylaşıldı. Takvime göre, öğretmenlerin iller arası atama başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 9 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Bu süreçte, öğretmenler başvurularını tamamlamak için belirlenen tarihler arasında ilgili işlemleri gerçekleştirebilecekler.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler. Bu adımları tamamlayarak doğru ve eksiksiz bilgilerle başvurularını yapmaları önemlidir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda, başvuru yapacak öğretmenlere 41'inci seçenek olarak bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bu düzenleme, öğretmenlerin tercih yapma sürecini düzenlemek ve başvuruların düzenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Başvuru şartları şu şekildedir:

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1'inci ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,