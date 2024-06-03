Raheem Sterling kimdir, nereli, kaç yaşında? Raheem Sterling kariyeri

Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'de güçlü bir takım kurmaya çalışan Jose Mourinho, Chelsea'nin değerli İngiliz oyuncusu Raheem Sterling'i almakla ilgilendiğini ifade etti. Mourinho'nun F. Bahçe ile anlaşmasının ardından Sterling'in de Türk kulübüne katılma ihtimaline ilgi duyduğu ortaya çıktı. İlk olarak Liverpool'da geçirdiği dönemde ön plana çıkan Sterling, 2015 yılında 49 milyon pound (57,5 milyon euroya eşdeğer) gibi şaşırtıcı bir ücret karşılığında Manchester City'ye önemli bir transfer gerçekleştirmişti. İşte Raheem Sterling ile ilgili detaylar…

RAHEEM STERLİNG KİMDİR?

Raheem Sterling, İngiliz profesyonel futbolcudur. 8 Aralık 1994'te Jamaika'da doğdu, ancak küçük yaşta ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı. Futbol kariyerine Queens Park Rangers genç takımında başladı ve 2012 yılında Liverpool'a transfer oldu. Liverpool'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sterling, 2015 yılında Manchester City'ye transfer oldu.

Manchester City'de geçirdiği süre boyunca Premier League şampiyonlukları, FA Cup ve EFL Cup gibi birçok kupa kazandı. Sterling, hızı, dribbling yetenekleri ve golcülüğü ile tanınır. Ayrıca İngiltere millî takımının da önemli bir oyuncusudur ve birçok uluslararası turnuvada ülkesini temsil etmiştir.

Sterling, 2022 yılında Chelsea'ye transfer oldu ve futbol kariyerine burada devam etmektedir. Onun başarıları arasında Premier League, FA Cup, EFL Cup şampiyonlukları ve İngiltere millî takımının önemli maçlarında attığı goller bulunmaktadır. Hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası alanda oldukça başarılı bir kariyere sahiptir.

RAHEEM STERLİNG KARİYERİ

Sol kanat mevkiinde oynayan İngiliz millî futbolcu Raheem Sterling, şu an Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymektedir. İşte kariyerine dair daha fazla bilgi:

Kulüp Kariyeri:

Queens Park Rangers altyapısında yetişen Sterling, 2010 yılında Liverpool ile sözleşme imzaladı.

Liverpool genç takımında oynarken ilk golünü Hibernian maçında attı.

2015 yılında Manchester City'ye transfer oldu ve 49 milyon £ bonservis bedeliyle 62,50 milyon € karşılığında City'ye katıldı.

2022'de Chelsea'ye transfer oldu ve burada da forma giymektedir.

Millî Takım Kariyeri:

İngiltere millî takımında da başarılı bir kariyere sahip olan Sterling, 82 kez millî formayı giydi ve 20 gol attı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

2019 UEFA Uluslar Ligi'nde bronz madalya elde etti.

Sterling, hızı ve tekniği ile ön plana çıkan bir futbolcu olarak bilinmektedir. İngiltere millî takımının önemli oyuncularından biridir.