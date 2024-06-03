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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Haziran kira artışı ve kira zammı ne kadar olur?

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TÜİK aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından işyeri kira artış oranı yüzde kaç oldu ve Haziran 2024 kira zammı ne kadar olmalı sorularına yanıt aranıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, 2024 Haziran ayı kira artış oranı, kira zammı ne kadar? Kira artış oranı kaç oldu?

2024 Haziran ayı kira artış oranı, kira zammı ne kadar ve işyeri kira artışı ne kadar yapılmalı merak ediliyor. 2024 Haziran ayı kira artış oranı, kira zammı ne kadar? Kira artış oranı kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, baz etkisi nedeniyle mayıs ayında enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördükleri belirtmişti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Haziran kira artışı ve kira zammı ne kadar olur?

ENFLASYON ORANI YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu. Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Haziran kira artışı ve kira zammı ne kadar olur?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI KADAR?

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Buna göre iş yerlerinde tavan zam oranı yüzde 62,51 olacak.

Konut kiralarında ise yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Bu tarihten sonra, konut kiralarında da on iki aylık enflasyon ortalamasına göre tavan zam oranının belirlenmesi bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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