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ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek galip geldi. Teksas'ta oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye, Antalya ve ABD etapları sonunda toplamda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'da oynanacak olan üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı?

ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı?

ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı?

ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Voleybol Türkiye Spor Gündem Spor Haberler

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