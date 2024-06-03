ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER