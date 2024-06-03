ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek galip geldi. Teksas'ta oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye, Antalya ve ABD etapları sonunda toplamda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'da oynanacak olan üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.
ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.