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Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex Haziran ayı indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi markalara indirime girecek?

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Inditex'in 2024 indirim tarihleri merak konusu oldu. Haziran ayında hangi markaların indirime gireceği ve indirimlerin ne zaman başlayacağı hala belirsiz. İspanyol moda devi Inditex, her yıl düzenlediği indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex Haziran ayı indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi markalara indirime girecek?

2024 yılında Inditex grubunun yaz indirimleri Haziran ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Özellikle Zara, Bershka ve Pull & Bear gibi markalar için Haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla indirimlerin başlaması öngörülüyor. Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex Haziran ayı indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi markalara indirime girecek?

INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN 2024?

İndirimlerin kesin tarihleri genellikle markaların resmi web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulmaktadır, bu nedenle takipte kalmak faydalı olacaktır.

Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex Haziran ayı indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi markalara indirime girecek?

INDITEX HAZİRAN AYI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Inditex indirimleri, 2022 yılında 23 Haziran'da, 2023 yılında ise 19 Haziran'da başlamıştı. Bu yıl inditex markalarının indirimlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı fakat Haziran'ın son haftası indirimin başlayacağı ve her hafta indirim oranının artarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex Haziran ayı indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi markalara indirime girecek?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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