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Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

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Kira zam sınırının ne zaman kalkacağı ve Temmuz ayı kira zam oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüzde 25'lik kira zam sınırı hakkında son bilgiler ve Temmuz ayı için belirlenen zam oranları hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye'de kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırı, 2022 yılında yürürlüğe girmiş ve 2023 yılı için de uzatılmıştı. Bu sınırlama, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmişti. Ancak, bu tarihten sonra bu sınırın devam edip etmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar alınmadı. Peki, Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

KİRA ZAM SINIRI NE ZAMAN KALKACAK?

11 Haziran 2023 tarihiyle 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde kiraya verenin ancak %25 oranında artış yapabileceği kuralı geçerlidir. Buna göre yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanan %25 sınırı 1 Temmuz 2024'e kadar uygulanmaya devam edecek.

Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI KALKTI MI?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Kirada yüzde 25 sınırı 2022 Haziran ayında kabul edilmiş, 2023 Haziran ayında ise kira artış sınırı uygulaması bir yıl süre ile yeniden uzatılmıştı. Yeni bir uzatma kararı gelmezse 1 Temmuz itibarıyla konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlaması yasası ortadan kalkacak.

Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

TEMMUZ'DA KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira artış oranları yıllık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Eğer yüzde 25 kira artış oranı sınırı uygulaması uzatılmazsa her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile kira artışı belirlenecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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