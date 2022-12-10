Çinli Otobüs Üreticisi Arap Ülkelerinde Yeni Fırsatlar Peşinde

Çin'in önde gelen otobüs üreticilerinden birinin Xiamen'deki fabrikasında mühendisler bir otobüsü kontrol ederek statik hata düzeltmesi yapıyor.

Çin'in önde gelen otobüs üreticilerinden birinin Xiamen'deki fabrikasında mühendisler bir otobüsü kontrol ederek statik hata düzeltmesi yapıyor.

Her şey yolunda giderse otobüs birkaç gün içinde Xiamen Limanı'nda gemiye yüklenerek Suudi Arabistan'a gönderilecek.

Xiamen King Long Birleşik Otomotiv Sanayi Limited Şirketi için Arap pazarı "altın değerinde".

SES 1 (Çince): WANG QİONG, Xiamen King Long Birleşik Otomotiv Sanayi Limited Şirketi Yurtdışı Hizmetler Müdürü

"Bu, şirketimizin Suudi Arabistan'a ihraç ettiği ilk yeni enerjili elektrikli otobüsü. Tek şarjla 180 km gidebilen tamamen elektrikli bir otobüs. İç aksamının tamamı yüksek sıcaklıklara dayanıklı; buna lastikleri, bataryası ve enerji depolama sistemi de dahil. Suudi Arabistan'daki sıcak havaya dayanmaları için hepsi de özel olarak optimize edildi."

King Long, Arap ülkelerine otobüs ihracatına 2001 yılında başladı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Arap ülkelerine ve bölgelerine 3.700'ün üzerinde King Long aracı ihraç edildi.

SES 2 (Çince): JİN SHOULİN, Xiamen King Long Birleşik Otomotiv Sanayi Limited Şirketi Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü

"Ürünlerimizi devamlı iyileştiriyor ve geliştiriyoruz. Bugün artık ürünlerimizden, müşterilerimizin taleplerinden ve gelecekte Arap ülkelerindeki pazarlarda büyüyeceğimizden oldukça eminiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.(XHTV)