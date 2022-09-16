Çinli Elçi Ermenistan ile Azerbaycan Arasındaki Sınır Gerginliğinin Yatışması İçin İtidal Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırdaki gerginliğin yatışması için itidal çağrısında bulundu. Çin'in Ermenistan ile Azerbaycan'ın sınır bölgelerindeki silahlı çatışmalar ve kayıplardan dolayı endişeli olduğunu söyleyen Geng, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.

Geng, "İki ülkeyi itidalli davranmaya, sorunları ve farklılıkları siyasi diyalog yoluyla çözmeye ve durumun daha fazla tırmanmaması için önlemler almaya çağırıyoruz" dedi. Geng, üç günlük çatışmaların ardından yeni bir ateşkes anlaşması üzerinde anlaşan iki tarafı, durumu hafifletmek için ortak bir çaba içinde varılan anlaşmaya uymaya çağırdı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Dağlık Karabağ sorununun uygun bir şekilde çözülmesinden ayrılamaz. Geng, Çin'in siyasi diyalog yoluyla ihtilafların çözümünü desteklediğini ve tüm tarafların evrensel olarak kabul edilmiş uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri düzenleyen normlar doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede uygun bir çözüm bulmasını umduğunu söyledi.

Geng, Çin'in Rusya'nın arabuluculuğuyla Kasım 2020'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayıp desteklediği gibi Dağlık Karabağ sorununda sağlanacak olumlu ilerlemeyi de desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Ermenistan ve Azerbaycan ayrılmaz komşulardır. Geng, istikrarlı ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve ileriye dönük dostane işbirliğinin geliştirilmesinin yalnızca iki ülkenin ve iki halkın temel çıkarlarına uygun olduğu gibi tüm bölgenin barış ve istikrarına da yardımcı olacağını söyledi. Geng, "Her iki ülkenin de tam bir siyasi bilgeliğe sahip olduğunu, sorunları ve farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözebileceğini, barış ve istikrarı yeniden tesis edebileceğini ve ortak güvenliği sağlayabileceğini umuyoruz ve buna inanıyoruz. Çin, durumu hafifletecek yapıcı çabaları göstermek için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı arzuluyor" dedi.