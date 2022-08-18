Çinli Araştırmacılar Biyo-bazlı Bozunabilir Ayakkabılar Geliştirdi

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar yakın bir zamanda günlük kullanım için dayanıklı ancak kompostlama koşulları altında hızla bozunabilen biyo-bazlı bozunabilir ayakkabılar geliştirdi ve üretti. Çin Bilim Günlüğü gazetesine göre, Beijing Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nden araştırma ekibi önce biyo-bazlı bir polyester kauçuk geliştirdi ve bunu ayakkabı tabanı için malzeme olarak kullandı, diğer parçalar ise kenevir lifi, bambu lifi ve mısır sapı lateksinden yapıldı. Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen olan Zhang Liqun başkanlığındaki ekip, biyo-bazlı bozunabilir lastik ve yağa dayanıklı conta üretmek için de kullanılabilen polyester kauçuğun 1000 tonluk pilot test üretimini tamamladı. Ekip, bu tür ayakkabıların küçük ölçekli üretimine başladı. Seri üretimi gerçekleştirmek için de işletmelerle birlikte çalışacak. Araştırma ekibinin üyesi Prof. Wang Zhao, biyolojik olarak bozunabilen kauçuk malzeme eksikliğinin Çin'de bozunabilen ayakkabıların gelişimini sınırladığını ve her yıl 1 milyar çift ayakkabının çöpe atılarak çevreye yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.