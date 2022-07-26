Çin ve Endonezyalı liderler, iş birliği ve stratejik ortaklık mesajı verdi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki büyük gelişmekte olan ülke arasındaki iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi yönünde uzlaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için Çin'e gelen Widodo, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Şi, görüşmede Widodo'nun şubattaki Pekin Kış Olimpiyatları'ndan bu yana Çin'i ziyaret eden ilk devlet başkanı olduğuna dikkat çekerek, bunun iki ülke arasındaki güçlü bağın ve gelişen ikili ilişkilerin göstergesi olduğunu vurguladı.

Çin ve Endonezya'nın benzer gelişmişlik düzeyindeki, benzer felsefeye ve kalkınma doğrultusuna sahip, çıkarları bağlantılı ve gelecekleri iç içe geçmiş iki ülke olduğunu belirten Şi, gelişmekte olan ülkelerin birlik ve dayanışma yoluyla güçlenmesi için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Şi, iki ülkenin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında iş birliğini daha öteye taşıyarak, Cakarta-Bandung hızlı tren hattının zamanında tamamlanması, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Koridor ve diğer iş birliği projelerini hayata geçirmesi gerektiğine işaret etti.

Dünyanın benzeri görülmedik değişimlerden geçtiğine dikkat çeken Şi, Çin ve Endonezya'nın dayanışma içinde olması, gelişmekte olan büyük ülkeler olarak sorumluluklarını yerine getirmesi, gerçek çok taraflılığı benimsemesi, bölgesel açıklık ve Doğu bilgeliğinin izinde Asya'nın küresel yönetime katkısını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Widodo ise belirsizliklerle dolu uluslararası alanda sağlam iş birliğinin Çin ve Endonezya arasındaki ilişkilerin stratejik doğasını ortaya koyduğunu belirterek, bu ilişkinin bölgeye ve dünyaya olumlu enerji verdiğini, Endonezya'nın Çin ile kapsamlı stratejik iş birliğini derinleştirerek bölgesel ve küresel kalkınmaya daha fazla katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

İki ülke liderleri, Ukrayna krizi konusunda görüş alışverişinde bulundu ve uluslararası toplumun barış görüşmeleri için elverişli koşulları yaratması ile gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynaması gereğini vurguladı.

Ziyarette, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ve Küresel Deniz Ekseni (Global Maritime Fulcrum) projelerinde iş birliğini öngören mutabakat zaptının yanı sıra, aşı üretimi, yeşil kalkınma, siber güvenlik ve okyanusların korunması alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinin ardından geldi

Widodo'nun ziyaretinin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in hafta sonu Endonezya'ya yaptığı ziyaretin ardından gelmesi dikkati çekti.

Milley, ziyaret sırasında Çin ordusunun son zamanlarda "giderek daha agresif ve tehlikeli hale geldiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin basınında Widodo'nun ziyaretinin, Endonezya'nın ABD'nin Çin'i bölge ülkeleri nezdinde saldırgan göstermeye yönelik söylemine kulak asmadığının işareti olduğu yorumlarına yer verildi.

Endonezya basınındaki haberlere göre Widodo, Çin'in ardından Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek.