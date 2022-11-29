Çin'in Shenzhou-15 Uzay Uçuşu Mürettebatıyla Söyleşi

Hayaline ne kadar tutunabilirsin?

Çin'in Shenzhou-15 mürettebatıyla bir söyleşi.

SES 1 (Çince): ZHANG LU, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Çinli astronotların ikinci grubunun bir üyesi olduğumdan bu yana 12 yıldır bu göreve hazırlanıyorum."

17 Ekim 2005'te Shenzhou-6 uzay gemisi Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Siziwang Sancağı'na inerken, Çinli astronotlar Fei Junlong ve Nie Haisheng, yeniden giriş kapsülünden çıktıktan sonra kalabalığı selamladı.

SES 2 (Çince): FEİ JUNLONG, Shenzhou-6 ve Shenzhou-15 uzay uçuşu görevlerinin astronotu:

"Astronot olduğumdan beri uzaya gitmek benim hayalimdi. 17 yıl sonra neden başka bir uzay uçuşu görevindeyim? Çünkü hayalim henüz gerçekleşmedi. Hep Shenzhou-6 görevinden döndüğüm günü düşünüyorum. Yeniden giriş kapsülünün kapısı kapandığında kendi kendime 'Gelecekte bir gün uzaya döneceğim' dedim."

SES 3 (Çince): DENG QİNGMİNG, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Zaten 57 yaşındayım. Bir uzay uçuşu görevinin mürettebatının üyesi olmak, yedek ekipte olmaktan farklı hissettiriyor. Bu 25 yıldır benim hayalimdi ve ona bağlı kalmak kolay bir iş değil. Bazen ara verdim, ama asla vazgeçmek istemedim."

SES 4 (Çince): ZHANG LU, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Fei Junlong hakkında beni en çok etkileyen şey, dikkati ve özgüveni."

SES 5 (Çince): FEİ JUNLONG, Shenzhou-6 ve Shenzhou-15 uzay uçuşu görevlerinin astronotu:

"Her zaman yeni bir eğitim konusuna ilk başlayan ben oldum. Mürettebat için her testi ilk yapan kişi olmak büyük bir onur."

SES 6 (Çince): ZHANG LU, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Bütün eğitim süreci boyunca Deng Qingming'den en çok duyduğum söz 'bir kez daha' oldu. Tüm prosedürlerde ustalaşana kadar asla bırakmadı."

SES 7 (Çince): DENG QİNGMİNG, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Kısa, orta ve uzun süreli uzay uçuşları, astronotların fiziksel ve psikolojik durumları ile mesleki becerileri açısından tamamen farklı gereksinimler gerektiriyor. Biz aynı zamanda oldukça zorlu işler olan altı kargo çıkış görevini tamamlayacağız."

SES 8 (Çince): ZHANG LU, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Kabinden tırmanarak dışarı çıkmak kaya tırmanışı gibi. İlk birkaç metrede çok hızlı tırmanabiliyorum, ancak enerji tükendikçe daha da zorlaşacak. Uzayda, bir uzay yürüyüşçüsünün ayaklarının altında hiçbir şey yok. ve tamamen karanlık ve ayrıca sıcaklıklarda büyük bir fark var. Bu nedenle, araç dışı faaliyetler astronotlar için fiziksel veya psikolojik olarak büyük bir zorluk."

SES 9 (Çince): FEİ JUNLONG, Shenzhou-6 ve Shenzhou-15 uzay uçuşu görevlerinin astronotu:

"Mengtian laboratuvar modülünün içinde, çeşitli alanları içeren bilimsel keşifler için 13 deney kabini var. Bu nedenle, görevimiz için ağır bir iş yükü olacak."

SES 10 (Çince): ZHANG LU, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Bildiğimiz kadarıyla, planladığımız araç dışı faaliyetlerden birinin süresi üst sınır olan sekiz saate ulaşabilir."

SES 11 (Çince): DENG QİNGMİNG, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Araç dışı faaliyetler sırasında uzay istasyonunun üç modülünün tümüne ulaşacağız. Eskiden tek modül durumunda, 20 metrelik bir tırmanış olurdu. Şimdi, araç dışı faaliyetlerimiz sırasında, 150 metrelik bir gidiş-dönüş tırmanışı anlamına gelen üç modülü de bitireceğiz. Yerde 150 metre yürümekten çok farklı. Uzayda yürümek, fiziksel güç için daha yüksek bir talebe sahip."

Yörüngede kaldıkları süre boyunca, Shenzhou-15 mürettebatı yörüngede Shenzhou-14 üçlüsü ile dönüşümlü olarak çalışacak.

Bu mürettebat ayrıca, yörüngede Shenzhou-16 mürettebatı ile görev devri de yapacak.

SES 12 (Çince): ZHANG LU, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Shenzhou-14 mürettebatı için hediyeler hazırladık, bunların bir kısmı biz yukarı çıktığımızda gösterilecek. Onların da bize hediyeleri var ve ne oldukları hakkında hiçbir fikrimiz yok, ancak Shenzhou-14 mürettebatı tarafından Dünya'dan getirildiler. Onlara biraz meyve de götüreceğiz. Bütün elmaları yediklerinden beri meyveler için can atıyorlar."

SES 13 (Çince): DENG QİNGMİNG, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevinin astronotu:

"Uzay istasyonunun inşaatının son aşamasını tamamlamakla görevlendirildik. Benim gibi 25 yıldır bu işin içinde olan bir astronot için en güzel ödül bu olur. Çok mutlu olurum."

SES 14 (Çince): FEİ JUNLONG, Shenzhou-6 ve Shenzhou-15 uzay uçuşu görevlerinin astronotu:

"Bulunduğum yerde olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Anavatanımızın uzay programı için en iyisini diliyorum ve ayrıca daha fazla insanın Çin'in uzay programının bir parçası olmasını umuyorum."

Çin'in Shenzhou-15 uzay uçuşu görevi Salı günü başlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)