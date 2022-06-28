Çin'in Shanxi Eyaleti, 2022 Yılında Kömür Üretimini 107 Milyon Ton Artırmayı Planlıyor - Haberler

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Çin'in Shanxi Eyaleti, 2022 Yılında Kömür Üretimini 107 Milyon Ton Artırmayı Planlıyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Shanxi Eyaleti, 2022 Yılında Kömür Üretimini 107 Milyon Ton Artırmayı Planlıyor

TAİYUAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önemli kömür üretim bölgesi Shanxi, enerji arzını garanti altına almak için çalışırken, 2022 yılında yıllık kömür üretimini 107 milyon ton artırarak 1,3 milyar tona çıkarmayı planlıyor.

TAİYUAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önemli kömür üretim bölgesi Shanxi, enerji arzını garanti altına almak için çalışırken, 2022 yılında yıllık kömür üretimini 107 milyon ton artırarak 1,3 milyar tona çıkarmayı planlıyor. Shanxi eyalet yönetimi tarafından yayınlanan genelgeye göre, eyalet, 2023 yılında kömür üretimini 50 milyon ton daha artırarak toplam yıllık üretimini 1,35 milyar tona ulaştırmaya çalışıyor. Shanxi'deki büyük kömür madenciliği işletmeleri yılın ilk beş ayında, 528 milyon ton ham kömür üretti. Eyalet yönetimi, iş güvenliği harcamalarının artırılması ve akıllı kömür madenlerinin yapım çalışmalarının hızlandırılması da dahil olmak üzere kömür üretiminin güvenliğine büyük önem verilmesi yönünde talimat verdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanxi Güncel Haberler

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