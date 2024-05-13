Çin Gülü Türü Rosa lucidissima Guizhou Eyaletinde Keşfedildi

GUİYANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde nesli kritik düzeyde tükenme tehlikesi altında olan ve Çin gülü olarak bilinen Rosa chinensis türüne ait Rosa lucidissima bitkisini tespit etti.

Foding Dağı Doğa Koruma Alanı idaresi ve Guizhou Üniversitesi Orman Fakültesi'nden ortak bir keşif ekibi, söz konusu türü ilk olarak Shiqian ilçesindeki Foding Dağı Doğa Koruma Alanı'nda keşfetti.

Guizhou Üniversitesi Orman Fakültesi'nden ekip üyesi Wu Xu, "Nisan ayında yaptığımız bir saha araştırmasında, deniz seviyesinden yaklaşık 700 metre yükseklikte dört adet Rosa lucidissima bitkisi tespit ettik. Güller, dallarından sarkan göz alıcı kırmızı çiçekleriyle ağaçlara sarılmıştı" dedi.

Çin'e özgü endemik bir tür olan Rosa lucidissima, ülkenin güneyinde ve iç kesimlerinde düzensiz bir dağılım gösteriyor. Vahşi doğadaki popülasyonu son derece nadir olan Rosa lucidissima, nesli kritik tehlike altında bulunan bir tür olarak Çin'in biyoçeşitlilik kırmızı listesinde yer alıyor.

Botanik uzmanları, ulusal ikinci sınıf koruma altındaki yabani bitki türünün, Çin gülünün ilkel formu olduğunu düşünüyor. Bu tür üzerinde yapılacak çalışmalar, gül bitkilerinin kökeni ve evrimi hakkında fikir verebilir ve güllerin genetik ıslahı ile ekolojik koruma için önemli bir referans sağlayabilir.