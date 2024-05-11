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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan'da eski dostlarıyla buluştu

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için gittiği Macaristan'da eski dostlarıyla karşılaştı. Xi, 15 yıl önce çiçek sunan Macar kızı Olah Tamara'yı tekrar görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayrıca, Başbakan Viktor Orban ile de buluşan Xi, Macaristan'ı evinde hissettiğini belirtti.

BUDAPEŞTE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için gittiği Macaristan'da havalimanında düzenlenen törende sürpriz bir isimle karşılaştı.

Protokolde elinde bir buket çiçekle bekleyen Macar kızı Olah Tamara, 15 yıl önce de Xi'ye karşılama töreninde çiçek sunmuştu. Xi, Tamara'yı yeniden görmenin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile yaptığı görüşmede ilk karşılaşmalarından 6 yaşında olan Macar kızı hatırladığını belirten Xi, Tamara'nın küçük bir kızdan güzel bir genç kadına dönüştüğünü belirterek, bunun Çin ve Macaristan arasındaki dostluğun büyümesini sembolize ettiğine işaret etti.

Çin medyası CGTN'nin röportaj yaptığı genç kadın, akıcı bir Çince ile Çin liderini tekrar görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 2009 yılında, o zaman Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Xi, Çin ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümü dolayısıyla Macaristan'a resmi ziyarette bulunmuştu. Xi'nin 2009'daki bu ziyareti sırasında gittiği Macaristan-Çin Çift Dilli Eğitim Okulu'nda tanıdığı küçük Tamara, artık bir üniversite öğrencisi.

EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ

Xi, Çarşamba günü Budapeşte'ye vardığında başka bir eski dostla da karşılaştı: Başbakan Viktor Orban.

Xi'nin elini sıkan Orban, "Evinize hoş geldiniz. Sizi en içten dostane duygularla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Xi, Perşembe günü Orban ile yaptığı görüşmede "Sayın Başbakan ile 2009 yılında tanıştım, dolayısıyla eski dostuz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ayrıca, "Macaristan'ı 15 yıl sonra tekrar ziyaret ettiğimde iki derin duyguya kapıldım. Biri Macaristan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasının gelişen ivmesi, diğeri ise Macar halkının misafirperverliği ve dostluğu. Bana kendimi evimde hissettirdi" dedi.

Orban ise Xi'nin 15 yıl önce Macaristan'a yaptığı ziyareti hala hatırladığını ve son 15 yılda hem iki ülkenin hem de Macaristan-Çin ilişkilerinin büyük ilerleme kaydetmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Başbakan, "Macaristan-Çin ilişkilerinin geleceğine güvenim tam" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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