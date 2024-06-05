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Kurbanlık vekalet nasıl verilir, nasıl alınır, ne söylenir 2024?

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar vekalet işlemlerinin nasıl yapılacağını ve detaylarını merak etti. Bu kapsamda internette, Kurbanlık vekalet nasıl verilir? Kurbanlık vekalet nasıl alınır? Kurbanlık vekalet için ne söylenir, ne denir? araştırmaları yapılıyor. Peki, Kurbanda vekalet nasıl veriliyor veya nasıl alınıyor? İşte detaylar...

Kurban için vekalet vermede ne söylenir? Kurban vekaletle nasıl kesilir? soruları Kurban Bayramı kapsamında en çok aratılan başlıklar arasında yer almaktadır. Diyanet, Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyen ancak bizzat kesime ya da kurban alımına gidemeyecek Müslüman vatandaşlar 'Kurban vekaleti verilirken ne denir?' sorusunu yanıtladı! Peki, Kurbanlık vekalet nasıl verilir, nasıl alınır, ne söylenir? Kurbanda vekalet verme ve alma işlemleri nasıl olur? Kurbanda vekalet için ne söylenir? İşte bilgiler...

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ? (DİYANET FETVASI)

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

KURBANDA VEKALET NASIL VERİLİR, NE SÖYLENİR?

Kurban kesmeyi bilmeyen kişilerin de kurbanı başkasına kestirirken vekâlet vermesi şarttır. Bunun için kurbanı kesecek olan kişiye "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim" demesi yeterlidir. Eğer kurbanı başkası satın alacaksa yine vekâlet vermek gerekir.

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Kurbanı başkasına kestirirken, kalben niyet ettikten sonra sözlü olarak "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim." Demek yeterlidir. Ayrıca kurbanı başkası alıp başkası kesecekse, "Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim" Ya da kısaca "Kurban işimi hâlletmek için seni umumi vekil ettim" diyerek vekalet verilebilir.

Osman Demir
Osman Demir
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