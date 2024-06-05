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Dybala Galatasaray'a mı gelecek?

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Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yaşadığı hayal kırıklığı gelecek sezon yaşamak istemeyen Galatasaray, transferde Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'nın transferi için harekete geçti. Peki,Dybala Galatasaray'a mı gelecek?

Bu sezon özellikle büyük başarı elde etmek hedefiyle girilen Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığını yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde başarıyı getirecek bir kadro kurmak istiyor. Dybala Galatasaray'a mı gelecek?

DYBALA GALATASARAY'A MI GELECEK?

Mertens'in 37 yaşında olmasını göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi, Arjantinli 10 numara Paulo Dybala için atağa kalktı.

Gelecek sezon için flaş bir isme sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen Galatasaray yönetimi şampiyonluk hediyesi olarak Arjantinli süper yıldız Paulo Dybala'yı gündemine aldı.

Eski Açık Youtube kanalında Kerem Övet, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Övet: "Galatasaray, Dybala ile çok ciddi bir şekilde ilgileniyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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