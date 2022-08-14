'CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı' tamamlandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçimlerde 600 milletvekilinin 15'inin yurt dışı seçim çevresinden olması yönünde bir kanun teklifi sunduklarını belirterek, "Yurt dışındaki vatandaşlarımız o adayları görsün isimlerine baksın, beğeniyorsa oy versin, beğenmiyorsa oy vermesin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçimlerde 600 milletvekilinin 15'inin yurt dışı seçim çevresinden olması yönünde bir kanun teklifi sunduklarını belirterek, "Yurt dışındaki vatandaşlarımız o adayları görsün isimlerine baksın, beğeniyorsa oy versin, beğenmiyorsa oy vermesin." dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na ilişkin Maltepe'deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tezcan, çalıştayın bugün son değerlendirme toplantısıyla tamamlandığını söyledi.

Çalıştayda CHP'nin yurt dışı örgütlenmesinin konuşulduğundan bahseden Tezcan, seçime hazır olduklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığında da milletvekilliği seçiminde de yurt dışında birinci parti olacak. Türkiye'de de birinci parti olacağız. Bu inançla bu kararlılıkla bu hedefe kararlı bir şekilde yürüyoruz." diye konuştu.

Seçimlerde katılımı artırmak için başlattıkları "Seçmen Ol" kampanyasından bahseden Tezcan, Yüksek Seçim Kurulundan yurt dışındaki sandık sayısının artırılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin uzun mesafelerden gelerek oy kullanmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Bülent Tezcan, "Bu, hem Dışişleri Bakanlığının hem de Yüksek Seçim Kurulunun önemli bir görevidir. Biz de bunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki seçmenler için kanun teklifi

Yurt dışında yaşayan seçmen sayısının son seçimde 3 milyon 79 bin olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları söyledi:

"Bugün yurt dışında İzmir kadar bir seçmen var ama milletvekili sayısına geldiğinizde onlar kendi milletvekillerini seçemiyorlar. Oy veriyorlar, verdikleri oy Türkiye'de 81 vilayete dağılıyor. Hangi milletvekiline oy verdi, hangisini seçmek istiyor, bu kararı verme imkanını ellerinden alıyoruz. Diyoruz ki yurt dışını ayrı bir seçim çevresi yapalım. 15 milletvekili ayıralım, 600 milletvekilinin 15'i yurt dışı seçim çevresi olsun. Yurt dışındaki vatandaşlarımız o adayları görsün, isimlerine baksın, beğeniyorsa oy versin, beğenmiyorsa oy vermesin. Seçtikten sonra da onlardan hesap sorsun, 'Senin işin burası' desin."

Verdikleri kanun teklifinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Tezcan, bu değişiklik için anayasada değişikliğe de gerek olmadığının altını çizdi.

AK Parti ve MHP'nin bu yönde kendi tekliflerini oluşturmaları halinde buna da destek vereceklerini belirten Bülent Tezcan, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği teklif rahatsız ediyorsa onlar versinler, biz buna destek veririz. Bunu söyleyecek 43 birliğimiz gittikleri yerde oradaki bütün vatandaşlarımıza diyecekler ki 'Cumhuriyet Halk Partisi sizin kendi temsilcilerinizi doğrudan seçmenizi istiyor, ona karşı olanlarla bu düşüncenin yanında olanlar arasında bir tercih yapacaksınız' diyecekler." diye konuştu.