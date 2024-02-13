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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Maden Yasası eleştirisi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda Maden Yasası görüşülürken Erzincan'da yaşanan maden felaketine ve şirketin vergi borcunun silinmesine tepki gösterdi. Ayrıca, İstanbul'a aday gösterilen Murat Kurum'un ÇED raporuna ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; " İstanbul'a verdiğiniz aday Murat Kurum. Ya, ne kadar iyi bir aday vermişsiniz İstanbul'a, 2022'de bu felaketin geldiği yerde 'ÇED raporuna gerek yoktur' demiş utanmadan, sıkılmadan. Nereye aday şimdi? İstanbul'a. İstanbulluyu, 16 milyonu ne kadar güvenli bir isme teslim edeceksiniz? açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Maden Yasası görüşülecekken Erzincan'daki bir altın madeninde toprak kayması yaşanması sonrası söz aldı. Yaşanan felaket sonrasında AKP Grubu sıralarına tepki gösteren Başarır, şöyle konuştu:

"SARAYDAN GELEN YASALAR KOMİSYONA GELİYOR, JET HIZIYLA GEÇİYOR"

"Birinci görevimiz yasa yapmak ama burada gerekli özeni, disiplini gösterip yasaları yapamıyoruz. Saraydan gelen yasalar komisyona geliyor, iki günde, jet hızıyla geçiyor. Hiçbir şeyi araştırmıyoruz. Maden Yasası görüşülecekken Erzincan'da bir felaket yaşanıyor ve 27'nci Dönem Tunceli Milletvekilimiz Polat Şaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'e sormuş, demiş ki, 'Siyanür kullanılıyor mu? Zemine baktınız mı? Önlemleri aldınız mı?' Bakan cevabında 'Siyanür kullanılmıyor' demiş, 'ÇED raporu aranmıyor' demiş. Üzülerek söylüyorum, Maden Yasası'nın görüşüldüğü günde de işçilerimiz, emekçilerimiz toprak, göçük altında. Yahu, niye tartışmıyoruz? Çünkü biz öncelikle işçilerin güvenliğini, can güvenliğini, doğayı, çevreyi değil patronlar nereden altın bulur, nereden kömür bulur, nereden para kazanır, nasıl rant sağlar; onu koruyoruz."

"PATRONLARI KORUYACAK HÜKÜMLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Erzincan'da meydana gelen maden felaketinin sahibi olan şirketle ilgili de konuşan CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Ya, bu şirket kimin? Yüzde 80 Kanadalı bir şirket, yüzde 20 Çalık Grubu ve bu Çalık Grubunun şirketi Lidya Anonim Şirketi. Bir de ödül olarak işçilerin katili bu şirketin 209 milyon vergi borcunu silmişiz. Neden? Çünkü insan sizin için önemli değil, doğa sizin için önemli değil, çevre sizin için önemli değil. 'Nereden gelirse gelsin, patronları koruyalım' anlayışındasınız. Bugün de Maden Yasası görüşülürken o vatan evlatları, o işçiler toprağın altında kalır, analar babalar, evlatlar, eşler de bekler. Siz neyi bekliyorsunuz? Bu Maden Yasası'nda patronları, kapitali koruyacak hükümleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Bu bir kepazeliktir.

"MURAT KURUM, ÇED RAPORUNA 'GEREK YOKTUR' DEMİŞ"

İstanbul'a verdiğiniz aday Murat Kurum. Ya, ne kadar iyi bir aday vermişsiniz İstanbul'a, 2022'de bu felaketin geldiği yerde 'ÇED raporuna gerek yoktur' demiş utanmadan, sıkılmadan. Nereye aday şimdi? İstanbul'a. İstanbulluyu, 16 milyonu ne kadar güvenli bir isme teslim edeceksiniz?"

AKP sıralarından laf atılması üzerine CHP'li Başarır, "Bak, ne güzel. Maden diyorum, ölüm diyorum, güvenlik diyorum, vergi borcu silinmiş diyorum, ÇED raporu diyorum 'Tarsus'a bak.' diyor. Bakayım Tarsus'a, ne olacak, ne olacak? Sen, Erzincan'da toprağın altında kalan işçilere bak, işçilere; şu yasaya bak. Bu yasa görüşülürken, nükleer artıklar tartışılırken bugün IŞİD'li bir terörist Mersin Akkuyu Nükleer Santral'de sahte kimlikle çalışırken yakalanmış. Peki, ya, yakalanmasaydı, o nükleer santral açılsaydı? Askerimizi diri diri yakan o alçak orayı patlatsaydı, ne diyecektin? 'Tarsus'a bak' değil mi? Ya, vallahi utan; çok şey istiyorum ama utanın, inanın, utanın, utanın" sözleriyle konuşmasına son verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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