CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İthal Edilen Hastalıklı Hayvanları Eleştirdi

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, son günlerde ithal edilen ve kesime sevk edilen bazı hayvanların hastalıklı olduğuna dair ciddi iddialar bulunduğunu belirtti. Adem, şöyle konuştu:

"Hükümet, 2010 yılından bu yana üretim yerine ithalatı destekleyince, doğal olarak canlı hayvan ve et ithalatı ile birlikte çok sayıda hastalıklı hayvan iddiası da beraberinde gelmiştir. Hal böyle olunca, hayvansal üretim başta olmak üzere tüm tarımsal ürünlerde ithalat merkezli politikalar, bir taraftan ülkemiz tarımsal üretimine büyük bir darbe vururken, diğer taraftan ithal edilen ürünlerde gıda güvenliğini sağlamada yaşanan sorunlar ülke insanımızın sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun lafın kısası, ülkemiz sadece et ve et ürünleri değil, aynı zamanda hastalığı da ithal etmiş oluyor.

İthalatın başladığı 2010 yılından bu yana, özellikle kurban bayramı öncesi ve sonrasında, mutlaka birkaç hastalıklı hayvan ithalatı iddiası ile karşılaşıyoruz. Son günlerde leptospirosis hastalığı ile ilgili olarak ülkemize ithal edilen ve kesime sevk edilen hayvanlar hakkında ciddi iddialar ortaya atılmıştır. İthalatı yapan genel müdürlüğün, leptospirosis hastalığına yakalanmış hayvanların gerekli karantina önlemleri alınmadan ithal edildiğini ve kesime gönderildiğini işaret etmektedir. Tarım Bakanlığı ve ilgili kamu yöneticilerinin ithalat sürecinde gerekli veteriner kontrollerini ve biyo güvenlik önlemlerini yerine getirmediği ileri sürülmektedir. Hastalıklı etlerin uygun koşullarda olmadan piyasaya sürüldüğü de iddialar arasındadır.

"Bu komisyonun kurulmuş olması, hastalıklı hayvanların ithal edildiği iddiasını da güçlendirmektedir"

Bu gelişmeler doğrultusunda, 03.04.2024 tarihli Genel Müdürlük Makamının onayı ile oluşturulan bir komisyon tarafından ithal edilen canlı hayvanlarda tespit edilen Leptospirosis hastalığı nedeniyle alınacak tedbirler ve söz konusu hayvanların kesimine karar verilmesi halinde etlerin ne şekilde muamele edileceği hakkında bazı kararlar alınmıştır. Bu komisyonun kurulmuş olması, hastalıklı hayvanların ithal edildiği iddiasını da güçlendirmektedir.

Ayrıca, uygun olmayan koşullarda kesilen hastalıklı hayvanların etlerinin gerekli ısıl işlem uygulanmadan kavurma yapmak suretiyle piyasaya sürüldüğü de iddia edilmektedir. Tarım Bakanlığı'nın, Leptospirosis komisyonu kararlarını ihlal ederek halk sağlığını doğrudan tehlikeye atan bu duruma göz yumduğu belirtilmektedir.

Halk sağlığını hiçe sayan bu anlayışı kınıyoruz. Yetkili kişileri hesap vermeye çağırıyoruz. ve bu konuyla alakalı mutlaka ithalatı yapan genel müdürlüğün bir açıklama yapması gerekiyor."