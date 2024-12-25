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CHP'den Hükümete Gıda Fiyatları Tepkisi

CHP'den Hükümete Gıda Fiyatları Tepkisi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, temel gıda fiyatlarındaki artışlar ve ithalat bağımlılığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nı eleştirerek, plansız politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın temel gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Plansız ithalat politikalarınızı ve üreticiyi yok eden uygulamalarınızı bir kenara bırakın. Tarımı ithalat bağımlılığından kurtarmadan fiyat artışlarının önüne geçemezsiniz" ifadesini kullandı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın temel gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Adem, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarla ilgili açıklamasını ibretle izliyoruz. Esnafı ve üreticiyi tehdit ederek piyasa düzenini sağlamayı düşünenler, önce aynaya bakmalıdır. Et ve Süt Kurumu'nun ithalat bağımlılığıyla yürüttüğü plansız politikalar yüzünden Türkiye'de artık bırakın eti, yoksulun sofrasındaki ciğer bile lüks tüketim haline gelmiştir. Adana Kasaplar Odası Başkanı'nın bugün yaptığı açıklamalar, et fiyatlarının nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Şu anda ciğerin kilosu 750 TL'dir. Şubat veya mart aylarında bin lirayı geçeceği ifade edilmektedir. Kasapların ve üreticilerin uyardığı bu durum, Türkiye'nin gıda güvenliğinin ne kadar büyük bir risk altında olduğunun göstergesidir.

"Vebali omuzlarınızda"

Et ve Süt Kurumu'nun 15 Ocak'a kadar 15 bin kesimlik hayvan temin edileceğini ve bunların PERDER üyesi marketlere, kasaplara, et sanayicisine dağıtılacağı iddia edilmektedir. Yetkililer, TİGEM çiftliklerinde daha önce ithal edilmiş 5 bin civarında kesimlik hayvan bulunduğunu, geri kalan 10 bin hayvan ise şu an itibariyle ortada olmadığını ifade etmekteler. Bu durumda şunu sormak gerekiyor; geri kalan hayvanlar nerede? Tarım Bakanlığı olmayan eti, hayvanı varmış gibi göstererek kimi kandırmaya çalışıyor? ESK'nın 6 bin 800 başlık kasaplık hayvan ithal edildiği ve bu hayvanların daha yurda gelmeden firmalara satıldığı iddiası ortadayken, asıl denetim Tarım ve Ticaret Bakanlıklarından başlamalıdır. Tarım Bakanlığı, esnafı ve üreticiyi tehdit edeceğine, önce kendi ithalat bağımlılığı politikalarının bu ülkeyi ne hale getirdiğini görmelidir. Bakanlık yetkililerine soruyoruz; ya ithal edilen bu gemiler karaya oturursa? ya hayvanlar zamanında temin edilemezse? İthalat politikalarınız yüzünden tarımı bitirip ülkeyi tamamen dışa bağımlı hale getirdiniz. Et fiyatlarının bugün geldiği noktayı ithalat politikaları belirliyor. Bunun vebali sizin omuzlarınızdadır. Etin kilosunun 1.200 TL'ye ulaşacağı uyarıları yapılırken, bırakın eti, artık ciğer bile sofralardan kalkıyor. Milletin yoksul sofrası sizin plansız ve halktan kopuk politikalarınız yüzünden yok oldu. Sayın Bakan'a ve hükümete sesleniyoruz: Denetim yapacaksanız, önce kendi kurumlarınızı denetleyin. Milleti kandırmayı bırakın, halkın gıda güvenliğini ve geçim hakkını ciddiye alın. Plansız ithalat politikalarınızı ve üreticiyi yok eden uygulamalarınızı bir kenara bırakın. Tarımı ithalat bağımlılığından kurtarmadan fiyat artışlarının önüne geçemezsiniz.

CHP olarak üreticimizin, esnafımızın ve halkımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim gücünü tekrar ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı adil ve erişilebilir gıda fiyatlarına kavuşturmak için mücadelemiz sürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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