CHP Kadın Kolları Kurultayında Asu Kaya: 'Bir Enkaz Kadın Gücüyle Nasıl Kaldırılır Ben Biliyorum'

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda konuşan başkan adayı Asu Kaya, "En yakın zamanda ülkemizin her yanını kırmızıya boyamayı hedefleyen, halkımızın, en çok da kadınlarımızın bize iktidarı işaret ettiğini bilenler olarak, 22 yıllık bir enkazı devralacağımızı biliyoruz. İşte o noktada da, bir enkaz kadın gücüyle nasıl kaldırılır ben biliyorum" dedi.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kurultayda Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarışıyor.

"Özgür Özel'e teşekkürlerimi sunuyorum"

Asu Kaya, "Laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Partimizin Kurucu Genel Başkanı, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Onun dünyadaki eşitlik politikalarına dair öngörüsü, seçme seçilme haklarımızı kazanmamızda önderlik etmiştir" sözleri ile konuşmasına başladı.

Kaya şöyle devam etti:

"Eğer ben kaderine terk edilmiş topraklarda, bir kadın olarak doktor olabildiysem, Osmaniye'den partimizin ilk kadın milletvekili olabildiysem, bugün sizlerin huzurunuzdaysam ve bu konuşmayı gerçekleştiriyorsam bu toprakları kaderine terk etmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Partimizin son kurultayında, partimizin Genel başkanlık bayrağını devralan ve çok kısa bir sürede Türkiye'nin birinci partisi olmamızı sağlayan; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, bu salonda bulunan ve ekranları başında bizi izleyen tüm kadınlar adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

Edip Cansever'in "Yerçekimli Karanfil" şiirinden bir bölümü okuyan Kaya, "Karanfil elden ele... Mücadele ve tecrübe, CHP Kadın kollarında elden ele büyüyecek. Bütün hikayeler, partinin iktidar mücadelesinin yolunu örecek. İnanın benim hikayem de Kadın Kolları genel bakanlığına aday olmak istememle çok örtüşüyor" dedi. Kaya, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyeyim, hayalleri, hedefleri, umutları, aşkları depremle beraber yok olan,depremde kaybettiğimiz ve bugün maalesef adlarını tek tek bilmediğimiz tüm kadınlar için buradayım... Onların adları yaşasın, hayalleri yeni nesillere kadar ulaşsın diye adayım. Şimdi tam olarak, 'Biliyorum ki biz yapabiliriz. Biliyorum ki biz başarabiliriz.' Ben bu başarının bir parçası olmaktan inanın gurur duyacağım. Ayrıca, biliyorum ki, partimizin kadın kolları da yıllardır bu başarı için çalıştı. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne; Partimiz, en kritik dönemlerde, en büyük fedakarlıkları yaparak, kurumsal kapasitesini geliştirerek ilerledi. Şüphesiz, bu ilerleyişin tarihi bir başarıya imza atışına 2024 Yerel Seçimlerinde şahitlik ettik. Kadın örgütümüz de olağanüstü bir çalışmayla yerel seçim kampanyasını yürüttü. Yine bildiğiniz gibi yerel seçimler öncesi bir yol ayrımı ile karşılaştık. En çok partinin değişimini, değişim politikalarını konuştuk. Ben, Cumhuriyet Halk partimizin değişim içinde olmasını isteyen ilk milletvekillerinden biri oldum. Çünkü her gittiğim köyün, mahallenin sesini duydum ve buna inandım.

"Değişim" vurgusu

Çünkü inandığım: Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir. Ve değişimi, parti delegasyonumuzun iradesiyle gerçekleştirdik, Cumhuriyetin İkinci yüzyılına yakışır bir sayfa açtık. Yeni başlangıçlar için, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır kadın projelerini hayata geçirmek için inancım, gücüm ve enerjim var.

Aday olmamın en önemli bir nedeni de, kadın kolları başkanının milletvekili olmasının önemi ve buna dair inancımdı. Meclisteki gündeme dair toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla kamuoyunu bilgilendirmenin önemine inanıyorum. Meclisin gündemini, kadın kollarının öncelikli gündemi yapabilmenin önemine inanıyorum. Ülkenin öncelikli ve yakıcı gündemlerine dair parti kadın kollarımızla ve Türkiye'deki kadın örgütleri ile dayanışarak savunuculuk faaliyetlerini en hızlı bir şekilde yapmanın önemine inanıyorum. Halkımızın sesine kulak vermenin ve Mecliste onların her daim kesilmeyen sesi olmanın tarihi sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.

Sizler de inanırsanız, o zaman, Türkiye'deki eşitlik gündemini tayin eden, takip eden biz oluruz. Kadınlarımızın yükselen sesiyle iktidar yolunu örmeye devam ederiz. Çünkü bu ülkede, iktidar partisi ve ortakları kazanılmış kadın haklarından geri adım atılması için bazen açık, bazen sinsice inanılmaz planlar içindeler. Bunu sadece İstanbul Sözleşmesinde yaşamadık biz. Öğretmenlerimizin haklarından emeklilerimizin, çalışanlarımızın haklarının gasp edilmeye çalışılmasına kadar her konuda yaşadık, yaşıyoruz. ve biz, bu nedenle, her an bunları izleyecek, hiçbir sızıntıya yer vermeyecek güçlü dinamik bir ekiple çalışacağız.

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz"

İktidarın eğitimde, siyasette, kadına yönelik şiddette, soyadı değişikliğinde, kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında, kadın yoksulluğunda, sağlıkta neler yaptığına, mecliste bunlara oy veren özellikle erkeklerin tutumlarına tanıklık ettim. Ah daha neler anlatmak istiyorum... Buramda, buramda.. İşte onun için ben çok çalışacağım ve varım diyorum. Yani Meclis kürsüsünde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demek için, 6284'ten taviz vermeyeceğimizi haykırmak ve varolan yasaların uygulanmasını sağlamak için, Anayasayı uygulamayan yeni bir Anayasa yapamaz demek için, kadınların tüm özgürlüklerine sahip çıkmak için ben varım."

"Kadrolar yorgun"

Kaya, konuşmasının devamında CHP Kadın Kolları kadrolarının yorgun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Soruyorum: Yorgun kadrolar, bizim gibi Anadolu Anadolu koşabilecekler mi? İnanın koşamazlar, kaldıramazlar. En yakın zamanda ülkemizin her yanını kırmızıya boyamayı hedefleyen, halkımızın sesinin, en çok da kadınlarımızın bize iktidarı işaret ettiğini bilenler olarak 22 yıllık bir enkazı devralacağımızı biliyoruz. İşte o noktada da, bir enkaz kadın gücüyle nasıl kaldırılır ben biliyorum. Yorgun kadrolarla değil yeni, genç, güçlü, dinamik, Anadolu'nun kentlerini temsilen sesleri güçlü çıkacak, kararları her daim birlikte alacağımız kadınlarımızla, sizlerle olacağını biliyorum. Bu salondaki her bir kadın yol arkadaşımın aklını, fikrini, bilgisini Meclise taşımakla olacak biliyorum."

"Biz kazanacağız"

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partimiz 1 ay sonra bir tüzük kurultayına gidecek, Tüzük, partimizin anayasasıdır… Tam olarak bu sebeple, yıllardır dile getirdiğimiz fakat bir türlü resmiyete dönüştüremediğimiz taleplerimiz olacak. Eşit temsil vurgusunun, net olarak tüzükte olmasını talep edecek, bu talepte ısrarcı olacağız. Kadın Kollarının, bütçe aramak yerine, il ve ilçe başkanlıklarının bütçesinden çok kısıtlı paylar almalarının yerine, kendine ait bir bütçesinin olmasını isteyeceğiz. Bu partinin 534 bin kadın üyesinin, emeği neyi gerektiriyorsa sonuna kadar savunacağız. Tam olarak bu sebeple, tüzük kurultayında; her birimize görevler düşecek, hakkımızı savunacağız.

Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; 'Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' şiarıyla yürüdüğümüz bu yolda, gücümü, bir çift mavi gözün ışığından, umudumu, gözyaşları bitse de bu ülkeye inancı bitmemiş halkımın güçlü kadınlarından, Emel Korkmaz'dan, Gülsüm Elvan'dan alıyorum. İnancımı, ömrünü hastalarına ve kız çocuklarının eğitimine adayan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın "Eğer bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur, ışıyacaksın!" cümlesinden alıyorum.

Cesaretimi sizlerden, birlikte yol yürüyeceğimi bildiğim siz cefakar, vefakar ve hiç yorulmadan, inadına Cumhuriyet Halk Partisi diyerek partimizi iktidara taşıyacak olan yol arkadaşlarımdan alıyorum. ve Kadın Kolları Genel Başkan Adayı olarak, Tüm Türkiye'ye buradan sesleniyorum; Eğer, hak, haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok biz kazanacağız. Kadınlar kazanacak, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Türkiye kazanacak. Yolunuz aydınlık, Yolumuz açık olsun… Her birinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."