Çeviköz'den Danimarka'da Türk Bayrağı ile Kur'an-I Kerim Yakılmasına Kınama: 'Bu Davranışların İfade Özgürlüğü Kisvesi Altında Meşrulaştırılması...

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Çeviköz, "Bu tür eylemleri kınıyor, uygarlık dışı bir nefret eylemi olarak görüyoruz. Hiçbir toplumun egemenlik ve bağımsızlığının simgesi olan bayrağına veya kutsal değerlerine bu şekilde yapılan saldırılar mazur gösterilemez. Bu davranışların ifade özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılması kabul edilemez" dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Çeviköz, "Bu tür eylemleri kınıyor, uygarlık dışı bir nefret eylemi olarak görüyoruz. Hiçbir toplumun egemenlik ve bağımsızlığının simgesi olan bayrağına veya kutsal değerlerine bu şekilde yapılan saldırılar mazur gösterilemez. Bu davranışların ifade özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılması kabul edilemez" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, dün Türkiye'nin Danimarka'daki Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim yakılmasına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Çeviköz, şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerinde görülen Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakma eylemi Danimarka'da bir kez daha tekrarlanmış ve üzüntüyle karşılanmıştır. Bu tür eylemleri kınıyor, uygarlık dışı bir nefret eylemi olarak görüyoruz. Hiçbir toplumun egemenlik ve bağımsızlığının simgesi olan bayrağına veya kutsal değerlerine bu şekilde yapılan saldırılar mazur gösterilemez. Bu davranışların ifade özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılması kabul edilemez.

Bu tür davranışların nefret suçu olarak kabul edilmesi ve faillerinin cezalandırılması, tekrarlanmaması için de önlem alınması çağdaş ve uygar bir davranış gereği olarak kabul edilmelidir."