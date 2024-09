Çeşme'de kaçan tutuklu camide yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, cezaevine götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli halde kaçan tutuklu, uzun süren çalışmalar sonucunda saklandığı camide yakalandı.

Çeşme ilçesinde geçen günlerde motosiklet hırsızlığına karıştığı suçlamasıyla yakalanan A.T., emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Çeşme Adliyesine götürüldü. Mahkemeye çıkartılan A.T. tutuklandı. İddiaya göre, cezaevine götürülmek üzerine polis ekipleri ile polis merkezine giden A.T., elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Tutuklunun yakalanması için polis ekipleri çevrede arama çalışması başlattı. Uzun süren çalışmalar sonrasında firari tutuklu A.T., Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir camide saklanırken yakalandı. A.T. daha sonra polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.