Bu günleri de gördük! Gelinlik denemek artık ücretli

Düğün sezonunun açılmasıyla evlilik hazırlığı yapan çiçeği burnunda çiftler de alışverişlerini yaparak yuvalarını kurmak için hazırlanıyor. Bu süreçte gelin adaylarının en çok özen gösterdiği noktalardan birisi hiç kuşkusuz gelinlik seçimi. Ancak Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan gelin adaylarını üzecek bir haber geldi.

DEFORME OLAN GELİNLİKLERE "ÜCRETLİ" ÖNLEM

Kimileri kendisine en çok yakışan gelinliği bulmak için uzun uğraşlar verirken kimileri ise sadece merak ettiği için gelinlik denemesi yapıyor. Hal böyle olunca gelinlikler de fazlasıyla deforme oluyor.İşte bu nedenle Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verdi.

DENEME ÜCRETİ FİYATTAN DÜŞECEK

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünerek destek veriyor. Bazıları ise bu durumun müşteri kaybına neden olacağını söylüyor. Alınan ücret kararını kimlerin uygulayıp uygulamayacağı bilinmezken, deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o paranın fiyattan düşüleceği öğrenildi.