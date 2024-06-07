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Bu günleri de gördük! Gelinlik denemek artık ücretli

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Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gelinlik denemelerinde artış yaşanıyor. Ancak bu durum gelinliklerin zarar görmesine neden oluyor. Bu nedenle Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemelerinin ücretli olmasına karar verdi.

Düğün sezonunun açılmasıyla evlilik hazırlığı yapan çiçeği burnunda çiftler de alışverişlerini yaparak yuvalarını kurmak için hazırlanıyor. Bu süreçte gelin adaylarının en çok özen gösterdiği noktalardan birisi hiç kuşkusuz gelinlik seçimi. Ancak Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan gelin adaylarını üzecek bir haber geldi.

DEFORME OLAN GELİNLİKLERE "ÜCRETLİ" ÖNLEM

Kimileri kendisine en çok yakışan gelinliği bulmak için uzun uğraşlar verirken kimileri ise sadece merak ettiği için gelinlik denemesi yapıyor. Hal böyle olunca gelinlikler de fazlasıyla deforme oluyor.İşte bu nedenle Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verdi.

DENEME ÜCRETİ FİYATTAN DÜŞECEK

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünerek destek veriyor. Bazıları ise bu durumun müşteri kaybına neden olacağını söylüyor. Alınan ücret kararını kimlerin uygulayıp uygulamayacağı bilinmezken, deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o paranın fiyattan düşüleceği öğrenildi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

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Yorumlar (5)

Küpra Öksüz:

Çok mantıklı olmuş ????insanlar zaten saygısız keyfi magazalara girip kıyafetleri deneyen ve kumaşına zarar verip gidenler bir de diyor ki; ( alacağı zaman)bana bunun hiç denenmemiş olanını verin , o zaman hiç kimse birşey denemeyecek .

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Emre Alemdar:

Nereden nereye

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Zer Ser:

Ahhhh ahhhh...

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Gökhan Ccc:

oldu ayak bastı parası da alın

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0
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Merve Ağca:

bu bir sacmalik

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