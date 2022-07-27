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CARMEN OPERASI İSTANBUL'DA SAHNELENDİ

CARMEN OPERASI İSTANBUL'DA SAHNELENDİ

İdris TİFTİKCİ / KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da sahnelenen dünyaca ünlü Carmen Operasını izledi.

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İdris TİFTİKCİ /

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da sahnelenen dünyaca ünlü Carmen Operasını izledi.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde bu akşam sahnelenen Carmen Operası'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi. Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'e ait olan "Carmen", İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin prodüksiyonu ve Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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