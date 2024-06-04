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BUDO ücretlerine zam geldi mi? BUDO ücretleri ne kadar oldu?

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BUDO'nun feribot ücretlerinde zam yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Yolcular, yeni tarifeyi ve ne kadarlık bir artış olduğunu merak ediyor. BUDO ücretlerine zam geldi mi? BUDO ücretleri ne kadar oldu?

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Mudanya-İstanbul seferlerinde fiyatları yüzde 52 oranında artırarak 350 liraya çıkardı. Öğrenci ve çocuk yolcular ise 250 lira ödeyecek. Peki, BUDO ücretlerine zam geldi mi? BUDO ücretleri ne kadar oldu?

BUDO ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nde (BUDO) 22 Ocak'ta yapılan tarifelere yapılan fiyat artışının ardından yüzde 52 zam kararı alındı. Buna göre, 230 lira olan Mudanya- İstanbul seferleri 350 liraya yükseldi.

BUDO ücretlerine zam geldi mi? BUDO ücretleri ne kadar oldu?

BUDO ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak. Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı-İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren BBBUS'un bilet fiyatı da 22 Ocak'ta 240 TL'ye yükseltilmişti. Yeni zamla birlikte BBBUS'un bilet fiyatı 320 TL oldu.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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