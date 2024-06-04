BUDO ücretlerine zam geldi mi? BUDO ücretleri ne kadar oldu?
BUDO'nun feribot ücretlerinde zam yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Yolcular, yeni tarifeyi ve ne kadarlık bir artış olduğunu merak ediyor. BUDO ücretlerine zam geldi mi? BUDO ücretleri ne kadar oldu?
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Mudanya-İstanbul seferlerinde fiyatları yüzde 52 oranında artırarak 350 liraya çıkardı. Öğrenci ve çocuk yolcular ise 250 lira ödeyecek. Peki, BUDO ücretlerine zam geldi mi? BUDO ücretleri ne kadar oldu?