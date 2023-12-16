Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3'ü ağır 10 yaralı
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Çanakkale'ye giden bir yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.
Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Çanakkale'ye giden 34 ETC 950 plakalı yolcu otobüsü, Lapseki-Çanakkale kara yolunun Şevketiye köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan 06 DH 8513 plakalı kamyonun 34 EAK 002 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.