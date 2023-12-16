Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3'ü ağır 10 yaralı

Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3'ü ağır 10 yaralı

16 Aralık 2023 21:11 Güncelleme: 21:12 Abone Ol

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Çanakkale'ye giden bir yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.