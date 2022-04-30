SİVAS (İHA) - Çalışanlarıyla dikkat çeken otelde, bayram yoğunluğu

Sivas'ta çalışanlarının tamamı öğrenciler ve usta öğreticiler olan Sultan Şehir Uygulama Otelinde Ramazan Bayramı öncesinde doluluk oranları artış gösterdi

SİVAS - Sivas'ta çalışanlarının tamamı öğrenciler ve usta öğreticiler olan Sultan Şehir Uygulama Otelinde Ramazan Bayramı öncesinde doluluk oranları artış gösterdi.

Sivas Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren uygulama otelinde çalışanların tamamı öğrenciler ve usta öğreticilerden oluşuyor. Otelin resepsiyon, kat hizmetleri ve mutfak alanında görev yapan öğrencilerin tamamı mezun olduktan sonra istihdam ediliyor. Otelde çalışan öğrenciler güler yüzleri ve hizmet anlayışlarıyla müşterilerin beğenisini kazanıyor. Bir yandan öğrenim hayatları devam ederken bir yandan otelde staj yapan öğrenciler, buradan kazandıkları paralarla aile ekonomisine katkı sağlıyor. Okul Müdürü Salih Delice, güzel bir doluluk oranına sahip olduklarını ve müşterilerinin otelden memnun ayrıldıklarını söylüyor.

"Öğrencilerin tamamı istihdam ediliyor"

Okul Müdürü Salih Delice, öğrencilerin iş başında öğrenim gördüklerini belirterek, " Sivas sultan şehir mesleki ve teknik Anadolu lisesinde bulunan uygulama otelindeyiz. Otelimiz 45 oda 100 yatak kapasiteli. Otelimizin en bariz özelliği konaklama ve yiyecek içecek alanlarında bulunan öğrencilerimizin bizzat iş başında öğrenim görmeleri ve pratik eğitimlerini yapmaları. Burada yetişen öğrencilerimiz gerek ilimizde ki gerek Antalya'da bulunan otel ve restoranlarda iş bulamama istihdam edememe gibi bir problem yaşamıyorlar. Tamamı istihdam edebiliyor. İlimizde ki birçok işletmede bizim öğrencilerimiz çalışmakta. Bu noktada otelimiz büyük görev üstleniyor" dedi.

Uygun fiyat yüksek kalite

Okul Müdürü Delice, tercih edilebilirliklerinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Aynı zaman güzel bir doluluk oranına sahibiz, tercih edilebilirliğimiz yüksek gerek sosyal medyada gerekse acenteler nezdinde puanlarımız gayet iyi. Biliyorsunuz insanlar tercihlerini bu yollarla yapıyorlar, özellikle yorumlara dikkat ediyorlar. Bu noktada müşterilerimizi memnun ettiğimizin kanaatindeyiz. Kahvaltı hizmetimiz, temizliğimiz, hijyenimiz, güler yüzümüz müşterilimizin gayet beğenisini alıyor. Fiyatlarımız günün şartlarına göre değişiklik arz ediyor. Piyasa bir hayli hareketli biliyorsunuz ama tek kişilik bir konaklamayı 200 lira civarında sağlamaları mümkün" şeklinde konuştu.

"Aileme katkı sağlıyorum"

Konaklama Bölümünde öğrenim gören Furkan Dursun, kazandığı parayla ailesine katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Uygulama otelinde, konaklama bölümdeyim. Otelimizde kat hizmetleri, çamaşırhane ve mutfak bölümlerinde çalışıyoruz. Antalya'da biz çalışacağımız zaman buradan öğrenmiş şekilde gitmiş olacağız. Antalya'da işimiz daha kolay olacak. Aileme 2 bin 300 lira civarında katkı sağlıyorum ve bu parayı kendi eğitimim içinde kullanıyorum" diye konuştu.