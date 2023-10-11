Büyükelçi Bodnar'dan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki olumlu ilişkilere vurgu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çekerek, iki ülkenin ortak çıkar ve görüşlere sahip olduğunu ve küresel gıda güvenliği için aynı sorumluluğu paylaştığını bildirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çekerek, iki ülkenin ortak çıkar ve görüşlere sahip olduğunu ve küresel gıda güvenliği için aynı sorumluluğu paylaştığını bildirdi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ev sahipliğinde "Tahıl Koridorunun Perspektifleri-Ukrayna Yaklaşımı" başlıklı konferans düzenlendi.

Emekli Büyükelçi Murat Ersavcı moderatörlüğünde yapılan konferansa, Bodnar, Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörlüğü (NISS) araştırmacıları Dr. Ivan Us, Dr. Oleksandr Bogomolov ile Ankara'da görev yapan çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

Büyükelçi Bodnar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çekerek, iki ülkenin ortak çıkar ve görüşlere sahip olduğunu ve küresel gıda güvenliği için aynı sorumluluğu paylaştığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür

Bodnar, Ukrayna'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililer tarafından Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde yürütülen çabaları için minnettar olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın sadece savaşmadığını aynı zamanda farklı yollarla barışı da aradığını belirten Bodnar, "İstediğimiz çözümlerden başka çözümler de bulmaya çalışıyoruz. Bunun için de mümkün olan pek çok ülkeyle istişare ediyoruz." dedi.

Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış fikrinin, sadece kendi düşüncelerini empoze etmek olmadığını belirterek, "Bizim bu konudaki görüşlerimizle uyuşmasa bile tüm önerilerinizi duymaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın tahıl transferinin arttırılması için çalıştığını dile getiren Bodnar, "Daha dün 3 gemi Odessa Limanı'ndan ayrıldı, tahıl transferinin seviyesini ve sıklığını arttırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Araştırmacı US ise Türkiye'nin bölgedeki önemli rolüne ve Karadeniz Tahıl Girişimi konusundaki önemine dikkat çekerek " Şimdi alternatif yollar üzerinde çalışıyoruz ancak her alternatifin temel sorunu daha maliyetli olmasıdır. Bu nedenle Karadeniz Tahıl Koridoru Girişiminin tam ölçekli olarak hayata geçirilmesini gerçekten bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NISS araştırmacısı Bogomolov ise, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin siyasi ve stratejik bir açıdan bakıldığında "çok yaratıcı bir hareket" olduğunu kaydederek, "Türkiye, Ukrayna için çok önemli ve stratejik bir ülke ve bu ilk defa söylediğim bir şey değil." dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." açıklamasını yapmıştı.