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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

7 Aralık 2023 12:17 Son Güncelleme: 12:18 Abone Ol

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.