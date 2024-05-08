Bursa'da Gümrük Kaçağı Oto Yedek Parçaları Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde A.K.A'ya ait bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçaları bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmanın ardından baskın yapılan aramalarda 619 airbag, 324 aks, 232 stop farı, 120 araç göğüs paneli, 100 direksiyon simidi, 30 araç arması, 20 eksantrik ve 7 far beyni ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K.A, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.