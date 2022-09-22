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650 kınalı keklik doğaya bırakıldı

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Bolu'da 650 kınalı keklik, doğaya salındı.

Bolu'da 650 kınalı keklik, doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinde yetiştirilen 650 kınalı keklik, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Bolu'ya getirildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, il genelinde keklik popülasyonunun olmadığı veya azalmaya başladığı ayrıca keklik habitatı için uygun yaşam alanlarını belirledi.

Kınalı keklikler, Seben Kaymakam Vekili Tuğçe Orhan, Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez, kurum müdürleri ve köy muhtarları tarafından Guz Deresi Kanyonu ile ilçede belirlenen farklı noktalardaki kayalık alanlara bırakıldı.

Doğaya salınan kınalı keklikleri korumak için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile muhtarlar çalışacak.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gözler, kekliklerin bırakılacağı alanların özenle belirlendiğini söyledi.

Gözler, kekliklerin birçok zararlı böcek ve yumurtalarıyla beslenerek çiftçilerin tarımsal zararlılarla mücadelesine destek olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Kavak da kekliklerin bırakıldığı alanlarda popülasyonun artmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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