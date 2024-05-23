Bolu'da, elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta elektrik panosundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ve SEDAŞ ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralandığı belirlenen kedi yavrusu, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.