Bolu'da bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yangın söndürüldü.