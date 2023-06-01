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Bolu'da bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bolu'da bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Uğur Ç. idaresindeki 34 BMC 689 plakalı otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Anadolu Otoyolu İtfaiye Bolu Güncel Haberler

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