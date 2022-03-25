Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kente uyuşturucu getirildiği tespit edilen şüpheli araç, polis tarafından durduruldu.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kente uyuşturucu getirildiği tespit edilen şüpheli araç, polis tarafından durduruldu. Araçta 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, kente uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün ilçe girişinde şüphe üzerine 1 otomobili durdurdu. Ekiplerin araçtaki aramasında 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. ve İ.T. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Uyuşturucu, Tragger, Bodrum, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title