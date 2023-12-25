Bodrum'da şehitler ve Filistin için yürüyüş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak ve Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 Mehmetçik için Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar ve dövizler eşliğinde "Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. İlçe vaizi Orhan Özgözel, "İşgalci İsrail devleti milyonlarca Filistinli'ye ambargo uygulayarak, onların özgürlük haklarını ellerinden almıştır" dedi.

Bodrum'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak ve Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 Mehmetçik için yürüyüş düzenlendi. Bugün öğle namazı öncesi Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde Pençe -Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler ile Filistin'de yaşamını yitirenler için dualar okundu. Öğle namazı sonrası İsrail ile terör örgütü PKK, İskele Meydanı'ndan Tepecik Camisi önüne kadar düzenlenen yürüyüşte protesto edildi. Dev Türk ve Filistin bayrağı taşıyan yüzlerce kişi, "İslam'ın onuru Siyonizm'i yenecek", "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun PKK", "Bodrum'dan Kudüs'e direnişe selam" sloganları atıldı. Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, daire amirleri, siyasi parti temsilcilerinin de aralarında olduğu 1500 kişi, katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak Tepecik Camisi önüne kadar yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın eşliğinde dualar okundu.

'İNSANLIK DIŞI SALDIRIYI KINIYORUZ'

Grup adına basın açıklamasını okuyan ilçe vaizi Orhan Özgözel, "İnsanlık tarihinin görüp göreceği en acımasız, en yıkıcı saldırılar ile karşı karşıyayız. İsrail'in son dönemde artan saldırıları, masum Filistinli sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmaktadır. Bizler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına şiddetle tepki gösteriyoruz. Yapılan vahşi ve barbarca saldırılar, bebeklerin, çocukların ve kadınların da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinlinin şehadetine yol açmıştır. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İşgalci İsrail devleti milyonlarca Filistinli'ye ambargo uygulayarak, onların özgürlük haklarını ellerinden almıştır. Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı bu dramın tarihte örneği yoktur. Filistin halkı böylelikle açlığa, susuzluğa, yokluğa terkedilmiş, bizzat kardeşleri tarafından yalnız bırakılmış, uluslararası hukuktan mahrum şekilde hayatta kalma mücadelesi vermektedir" dedi.

'İSRAİL, GAZZE'YE YÖNELİK TERÖR SALDIRILARINI DERHAL DURDURMALIDIR'

İsrail'in sistematik kitlesel saldırılarında bebek, çocuk, kadın, hasta, yaşlı, hemşire, doktor, gazeteci, okul, hastane ayrımı yapılmayıp, her yıl binlerce masum hayatını kaybettiğini ve buna rağmen dünya soykırıma sessiz kalınıp, hatta İsrail'e koşulsuz, karşılıksız destek verildiğini söyleyen Özgözel, "Birleşmiş Milletler ve Batılı devletler, tarihe kara bir leke olarak kazınmakta olan Siyonist soykırımı görmezden gelmekte tüm ilkelerini çöpe atmakta 'medeniyet' maskesini çıkararak 'barbar' yüzünü sergilemektedir. Filistin halkının sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında hiçbir seçeneği bulunmamaktadır. İsrail, Gazze'ye yönelik terör saldırılarını derhal durdurmalıdır. Birleşmiş Milletler, insanlığın gözü önünde insanlığın katledilmesini önlemelidir. İslam ülkeleri ve Arap devletleri İsrail'in kural tanımazlığı ve şımarıklığı karşısında net, kararlı, cesur adımlar atmalıdır. Ayrıca teröristlerle çıkan çatışmada cennet vatanımızı korumak uğruna şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.