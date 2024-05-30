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Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında?

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Bayern Münih'in yeni teknik direktörü olarak Ralf Rangnick ve Vincent Kompany isimleri öne çıkmaktaydı. Bazı kaynaklar, Bayern Münih'in 2024-2025 sezonu için Ralf Rangnick ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtiyordu. Ancak Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany oldu! Peki Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Vincent Kompany'yi getirdiğini duyurdu. Genç teknik direktörle 2027'ye kadar sözleşme imzalandı. Kompany, imza töreninde gururlu olduğunu ifade ederek, " Bayern Münih'i çalıştırmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulüpte görev almak benim için büyük bir onurdur. Topa sahip olmayı, yaratıcı olmayı seviyorum ve aynı zamanda sahada agresif ve cesur olmamız gerekiyor. Temel atıldığında başarı gelecektir." dedi. Vincent Kompany, daha önce Burnley'in başında 2 sezon boyunca 96 resmi maça çıkmış ve maç başına 1.53 puan ortalaması yakalamıştı. Bayern Münih taraftarları, yeni teknik direktörleriyle başarılı bir dönem geçirmeyi umuyorlar!

VİNCENT KOMPANY KİMDİR?

Vincent Kompany, Belçikalı eski bir futbolcu ve şu anda teknik direktörlük yapan bir isimdir. Teknik direktör, 10 Nisan 1986'da Uccle, Belçika'da doğmuştur. Futbol kariyerine Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan Kompany, burada genç yaşta dikkat çekti ve kısa sürede Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

2006 yılında Almanya'nın Hamburg takımına transfer oldu ve burada da başarılı performans sergileyerek adından söz ettirdi. Ancak en belirgin dönemini Manchester City'de geçirdi. 2008 yılında Manchester City'ye transfer olan Kompany, burada uzun yıllar kaptanlık yaparak takımın savunmasını güçlendirdi ve kulüp tarihinde önemli bir figür haline geldi.

Kariyeri boyunca Premier League şampiyonlukları, FA Cup'lar ve Lig Kupaları dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. Ayrıca Belçika Milli Takımı'nda da önemli bir rol oynadı ve takım kaptanlığını yaptı.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine odaklanan Kompany, şu anda Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında?

VİNCENT KOMPANY KARİYERİ

Vincent Kompany'nin futbol kariyeri oldukça başarılı ve etkileyici bir geçmişe sahiptir. İşte kariyerinin ana hatları:

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında?

Anderlecht (2003-2006) : Profesyonel kariyerine Belçika'nın ünlü kulüplerinden RSC Anderlecht'te başladı. Genç yaşına rağmen savunmanın önemli bir parçası haline geldi.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında?

Hamburg (2006-2008) : 2006 yılında Bundesliga'nın Hamburg SV takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında?

Manchester City (2008-2019) : 2008 yazında Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City'de geçirdiği yıllar, Kompany'nin kariyerindeki en parlak dönemlerden biriydi. Takım kaptanlığını üstlendi ve kulüp tarihinde unutulmaz başarılar elde etti. Premier League şampiyonlukları, FA Cup ve Lig Kupaları dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında?

Belçika Milli Takımı (2004-2019) : Belçika Milli Takımı'nda da önemli bir rol oynadı. Kaptanlık yaparak takımı bir arada tuttu ve milli formayla uluslararası arenada başarılar elde etti. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika'yı yarı finale taşıdı.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında?

Anderlecht (2019-2020) : Futbol kariyerini sonlandırmadan önce, 2019 yılında kariyerine başladığı Anderlecht'e geri döndü. Burada kısa bir süre oynadı ve ardından futbolu bıraktı.

Vincent Kompany, futbol kariyeri boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde birçok başarı elde etmiş ve futbol dünyasında saygın bir konuma sahip olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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