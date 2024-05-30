Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

30 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.05.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 23:55:00

Detay: Yenihisar mahallesi ateş sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: alagöz mahallesi ve beyobası mahallesi tamamı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 30.05.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Akyazı Demirciler sanayi sitesi'nde müteahhitin Abone Hattına zarar verdiğinden dolayı sular saat 18:00'a kadar kapatılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Akyazı Demirciler sanayi sitesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 30.05.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Hancı sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.05.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3945 SOKAK İÇERİSİNDE PE 100 LÜK İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAH.3945 SOK. VE CİVARI

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 30.05.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 15:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Sarıkaya Mahallesinde Pompa arızasından dolayı GEÇİCİ BİR SÜRE su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Sarıkaya mahallesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Gündem Yaşam Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300
Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title