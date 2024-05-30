ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

30 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ



Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.05.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 23:55:00

Detay: Yenihisar mahallesi ateş sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: alagöz mahallesi ve beyobası mahallesi tamamı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 30.05.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Akyazı Demirciler sanayi sitesi'nde müteahhitin Abone Hattına zarar verdiğinden dolayı sular saat 18:00'a kadar kapatılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Akyazı Demirciler sanayi sitesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 30.05.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Hancı sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.05.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 30.05.2024 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3945 SOKAK İÇERİSİNDE PE 100 LÜK İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAH.3945 SOK. VE CİVARI

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 30.05.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 15:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Sarıkaya Mahallesinde Pompa arızasından dolayı GEÇİCİ BİR SÜRE su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Sarıkaya mahallesi.