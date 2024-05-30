31 Mayıs okullar tatil mi? 31 Mayıs Cuma günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu, havaların ısınması ve bu süre zarfında okulların kapanmasına kalan gün sayısı araştırılıyor. Yarın okullar tatil mi? sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Peki, 3 1 Mayıs okullar tatil mi? 3 1 Mayıs Cuma günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı?

31 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

3 1 Mayıs Cuma günü okullar açıktır. Çalışanlar ise işlerine devam edecektir. 3 1 Mayıs Cuma günü olağan işleyiş devam edecek ve herhangi bir resmi tatil uygulanmayacaktır.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 30 Mayıs olması nedeniyle okulların kapanmasına 15 gün vardır. Buna göre 15 gün sonra okullar kapanacaktır.

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı