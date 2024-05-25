Bodrum açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, yelkenli teknedeki 22'si çocuk 72 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.