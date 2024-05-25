Bodrum açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. 22'si çocuk olan 72 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler, yelkenli teknedeki 22'si çocuk 72 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.