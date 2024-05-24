Üye Girişi
Haberler

BMGK, insani yardım personeli ve BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), çatışma bölgelerinde insani yardım personeli ile BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti. Tasarı, tüm devletlere, insani yardım çalışanları ve BM personeline saygı duymaları ve korumaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca, çatışma alanındaki tüm taraflardan uluslararası insan hakları ve insancıl yasalar kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları talep ediliyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), çatışma bölgelerinde insani yardım personeli ile BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti.

Rusya'nın çekimser kaldığı oylamada tasarı 15 üyenin 14 oyu ile kabul edildi.

İsviçre tarafından BMGK'ya sunulan karar, tüm devletlere, "ulusal ve yerel olarak istihdam edilen personel de dahil olmak üzere, insani yardım çalışanları ve BM personeli ile ilgili kişilere ve ilgili personele saygı duymaları ve korumaları" çağrısında bulunuyor.

Ayrıca çatışma alanındaki tüm taraflardan yürürlükteki uluslararası insan hakları ve insancıl yasalar kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaları talep edilen kararda, tüm üye devletlerin, insani yardım çalışanları ve BM personeline karşı işlenen hukuk ihlallerini araştırması çağrısı yapılıyor.

"Bu karar, Gazze'yi ismen anmasa da Gazze'ye uyarlanmıştır"

BMGK'da kabul edilen kararın ardından açıklama yapan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, kararın hiçbir ülkenin itirazı olmadan kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Mansour, "Bu karar, BM ve özellikle UNRWA (BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) personeli de dahil olmak üzere uluslararası personelin ve sivillerin korunmasıyla ilgili olarak Gazze'yi ismen anmasa da Gazze'ye uyarlanmıştır." diye konuştu.

Kararda, insani ve uluslararası hukuk ihlalleri yapanların cezasız kalmaması çağrısından da memnun olduklarını belirten Mansour, BMGK kararının Gazze'de ateşkes sağlanmasına ve Refah'ın işgalinin engellenmesine büyük ölçüde yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dünya Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Final Four, final maçı ne zaman? #127936 Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman oynanacak? #127936 Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı?Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı? Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı? #127936 Final Four tek maç mı, rövanş var mı? #127936 Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu
Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title