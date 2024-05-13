Bitlis'te sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Bitlis'te sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle beyaza bürünen kentte, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.