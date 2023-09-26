Bitlis'te Mevlit Kandili Programı Düzenlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan İbadullah Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda Kur'an tilaveti, Mevlidi Şerif okunması, ilahi seslendirilmesi ve salavatlar getirilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Bitlis Valisi ve AK Parti yetkilileri de programa katıldı.
Bitlis'te Mevlit Kandili dolayısıyla Tatvan İbadullah Camii'nde program düzenlendi.
Tatvan kent merkezinde bulunan İbadullah Camii, Peygamber Efendimiz'in (SAV) doğum günü olan Mevlit kandili dolayısıyla hınca hınç doldu. Kur'an tilaveti ile başlayan programda, Mevlidi Şerif okundu, ilahiler seslendirildi ve salavatlar getirildi.
Mevlit Kandili programına, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de katıldı. - BİTLİS