Bitlis'te Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan İbadullah Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda Kur'an tilaveti, Mevlidi Şerif okunması, ilahi seslendirilmesi ve salavatlar getirilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Bitlis Valisi ve AK Parti yetkilileri de programa katıldı.