Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi'nden 90 Öğrenci Mezun Oldu

Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi'nden bu yıl 90 öğrenci mezun oldu.

Okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Arıkan, hayırsever Niyazi Ercan, okul ve kurumların müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü İdris Erdoğan, 90 öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bundan sonraki eğitim sürelerinde tüm öğrencilerime başarılar diliyorum." dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı okul birincisi Esma Eras, okul kütüğüne ismini çaktı.

Törende daha sonra mezun olan 90 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.