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BEYOĞLUNDA BİBER GAZLI GASP

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda iki kadın, biber gazı sıkarak yabancı uyruklu iki erkeği gasbetti.

BEYOĞLU'nda iki kadın, biber gazı sıkarak yabancı uyruklu iki erkeği gasbetti. Şüpheliler yakalandı.

Taksim Kuloğlu Mahallesi'nde geçen mayıs ayında Mashaallah R. ile Arman J., iddiaya göre cinsel ilişki için 2 kişiyle anlaştı. 2 kadın, iddiaya göre bir adrese götürdükleri yabancı uyruklu kişilerin yüzlerine biber gazı sıkarak, 350 avro ve kol saatlerini gasbetti.

Mahaallah R. ve Arman J. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası çalışması yaparak iki kadının Shirkhan A. ve M.Ç. olduğunu tespit etti. Yakalanan gaspçılar tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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