Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını; evinin terasını seraya çevirmiş - Haberler

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Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını; evinin terasını seraya çevirmiş

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını; evinin terasını seraya çevirmiş

BEYLİKDÜZÜ'nde, gerçekleştirilen operasyonda evin terasını seraya çeviren şüpheli yakalanırken, 80 kök hint keneviri ele geçirildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde, gerçekleştirilen operasyonda evin terasını seraya çeviren şüpheli yakalanırken, 80 kök hint keneviri ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakuplu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren ekipler, fiziki takibe aldıkları şüphelinin adresine baskın düzenledi. Yapılan baskında, şüphelinin evin terasına kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Serada yapılan çalışmalarda 80 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda V.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü Güncel Haberler

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