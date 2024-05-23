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Beylikdüzü'nde Otomobil Kazası: Baba Yaralandı, Oğlu Hayatını Kaybetti

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Beylikdüzü'nde bir otomobilin çarpması sonucu baba yaralanırken, 6 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı baba yaralanırken, 6 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Dün saat 20.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde 06 FT 6144 plakalı otomobiliyle ilerleyen Cengiz B. (40), Kanarya Caddesi'ne girdiği sırada yoldan geçen Hakan İşler (36) ile 6 yaşındaki oğluna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle baba İşler yola savrulurken, oğlu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan çocuk ile Hakan İşler'i, sürücü Cengiz B. hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybederken babanın tedavisi sürüyor.

Hastanede gözaltına alınan sürücü Cengiz B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bölgede esnaflık yapan Burak Korkmaz, gazetecilere, Marmara Caddesi'nde sıklıkla bu tür kazaların yaşandığını belirterek belediyenin önlem alması gerektiğini söyledi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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