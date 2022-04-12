Beylikdüzü Belediyesi '5 Haziran Dünya Çevre Günü' farklı kategorilerde yarışmalar düzenliyor

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla; Resim, Afiş, Fotoğraf ve Mektup yarışması düzenleniyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Çevre Şenliği'nde dereceye girenlerin açıklanacağı yarışmayla; çevresel duyarlılıklarını tutuma dönüştürme, bilginin üretilmesi aşamasında da öğrencilerin yer almasıyla bilinçli bir toplum hedefleniyor. İlçede yaşayan çocuk ve gençlerin bilinçli birer birey olarak yetişmesini önemseyen müdürlük tarafından bu kapsamda ayrıca çevre bilinçlendirme ve geri dönüşüm eğitimleri de veriliyor.

Dereceye girenler ödüllendirilecek

18 Mayıs tarihine kadar başvuruların yapılabileceği yarışmalarda; resim, afiş, fotoğraf ve mektup yarışması 3 kategoride pastel boya resim yarışması ise tek kategoride düzenlenecek. Resim Yarışması'nda; Öğrencilerin Gözünden Çevre, Afiş Yarışması'nda Çevre sorunları, Fotoğraf Yarışması'nda İstanbul'da Çevre, Mektup Yarışması'nda Daha Temiz Bir Çevre İçin Belediye Başkanımızdan Beklentilerimiz konuları işlenirken Pastel Boya Resim Yarışması'nda ise Çocukların Gözünden Çevre konusu ele alınacak. Tüm kategorilerde dereceye giren öğrencilerden birinciye büyük ekranlı tablet, ikinciye oyuncu kulaklığı, üçüncüye ise su geçirmez bluetooth hoparlör hediye edilecek.

Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar www.beylikduzu.istanbul adresini ziyaret edebilir.

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