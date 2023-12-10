Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Almanya'nın başkenti Berlin'de sağanağa rağmen binlerce eylemci, Filistin'e destek için sokaklara döküldü. Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Filistin'e saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Berlin Katedrali'nin önünde yağmur altında yürüyen göstericilere bazı Berlinliler de destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de sağanağa rağmen sokaklara dökülen binlerce eylemci, Filistin'e destek için yürüdü.

Berlin'de Alman hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) genel merkezinin önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Filistin'e saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericiler, " Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Ateşkes şimdi", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atarak yağmur altında Berlin Katedrali'nin önüne yürüdü.

Yürüyüş güzergahında bazı Berlinliler, pencerelerinden Filistin bayrakları sallayarak göstericilere destek verdi.

Göstericiler, "Sessizliğinizi kınıyoruz", "Kudüs Filistin'in başkentidir- Filistin'e özgürlük", "Dünyanın en büyük hapishanesinden en büyük mezarlığına", "Ateşkes" ve "Filistin için adalet" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Hinemoana Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin Alman olmadığını ancak burada vergi ödediğini belirterek, "Benim vergilerim silahlara harcanıyor. Bunlar Gazze'deki aileleri ve çocukları bombalıyor. Bu beni çok hasta ediyor. Benim için bu bombardımanlar kesinlikle soykırımdır. Bunu durdurmak lazım." dedi.

Berlin polisinden alınan bilgiye göre, gösteriye 2 bin 700'den fazla kişi katıldı.

Federal Meclis Başkanı Bas'ın himayesinde antisemitizm, nefret ve ırkçılığa karşı gösteri yapıldı

Öte yandan Brandenburg Kapısı önünden Zafer Anıtı'na kadar uzanan 17 Haziran Caddesi'nde antisemitizm, nefret ve ırkçılığa karşı gösteri düzenledi.

"Bir daha asla, şimdi" sloganıyla gerçekleşen ve Federal Meclisi Başkanı Baerbel Bas'ın himayesinde düzenlenen gösteriye 3 bin kişi katıldı.

İsrail bayraklarının taşındığı gösteride konuşan Bas, Almanya'daki Yahudilerin korktuğunu ve kendilerini yalnız bırakılmış hissettiklerini söyledi.

Bas, "Bu duyguyu sadece nefretin değil aynı zamanda buna sessizlik ve kayıtsız kalınması neden oluyor." şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil de ülkede antisemitizme karşı açık şekilde karşı çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Biz çok kişiyiz ancak dürüst olan çok sayıda kişi çok sessiz. Bizim dürüst, sessiz çoğunluğa ihtiyacımız yok. Bizim sonra değil, şimdi ayağa kalkan çok daha sesli bir çoğunluğa ihtiyacımız var." dedi.