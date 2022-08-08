Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesinde Dış Ticaret Arttı

TİANJİN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Tianjin Gümrüğü'nden yapılan açıklamada, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki dış ticaretin bu yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 2,35 trilyon yuana (yaklaşık 347 milyar ABD doları) yükseldiği kaydedildi. Bölgenin dış ticareti, bu dönemde ülkedeki toplamın yüzde 11,9'unu oluşturdu. Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin ithalat ve ihracatı sadece Haziran ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23,96'lık artışla 300,1 milyar yuana çıktı. İthalat 162,8 milyar yuan olurken, ihracat da 137,3 milyar yuana ulaştı. Bölgenin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle olan ticareti, Ocak-Haziran ayları arasında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,6 arttı ve yaklaşık 930 milyar yuana çıkarak güçlü büyümeyi sürdürdü. Çin, daha iyi bir ekonomik yapı, daha temiz bir çevre ve geliştirilmiş kamu hizmetlerine sahip bir model oluşturmak için 2014'ün başlarında Beijing ile komşu Tianjin Belediyesi ve Hebei eyaletinin merkezinin gelişimini koordine etme stratejisi uygulamaya başlamıştı.